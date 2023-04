UN HOMBRE INTENTÓ VENDER UN PENE HUMANO RECIÉN CORTADO EN UN CENTRO COMERCIAL

Un hombre acusado de tratar de vender un pene humano recién cortado en un shopping en Sudáfrica fue arrestado luego de que los compradores horrorizados lo atacaran. Lo cierto, es que los compradores retuvieron al hombre hasta que la policía llegó al Fingoland Mall, en la ciudad de Butterworth, en la Provincia Oriental del Cabo, el 20 de abril.

El sospechoso, que no ha sido identificado, ha sido acusado de posesión ilegal de tejido humano y ha hecho su primera aparición ante un juez en el Tribunal de Magistrados de Butterworth el 24 de abril.

Su caso ha sido transferido a un tribunal superior, y se espera que enfrente un cargo de intento de asesinato. El portavoz de la policía, Majola Nkohli, dijo: “Se cree que estaba buscando un comprador en Butterworth”. Además agregaron que las investigaciones preliminares han revelado que las partes privadas fueron extraídas de un hombre de 68 años en el distrito de OR Tambo.

El comisionado de policía de Eastern Cape, el teniente general Nomthetheleli Mene, elogió a los que estaban dentro del shopping por detener al sospechoso. El teniente Mene dijo: ‘Este es un acto despreciable y cruel. Las acciones del sospechoso son inhumanas y la justicia debe seguir su curso”.

Según los informes, la víctima, que no ha sido nombrada, se encuentra en el hospital. No ha habido actualizaciones sobre su condición y el motivo del crimen no está claro hasta el momento y la investigación está en curso.