EL LLANTO DE ALBERTO EN LA PRIMERA ENTREVISTA QUE DIO TRAS RENUNCIAR A SU REELECCIÓN

“En las redes, los mensajes de la gente fueron impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. Me emociona”, comenzó relatando el mandatario durante una entrevista con radio Nacional Rock FM 93.7.

En esa línea, contó una experiencia en particular: "Mi mamá murió por el COVID, después murió mi papá por el COVID, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendidos. Gracias Alberto. Fue tremendo".

El viernes pasado, horas antes de la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Fernández anunció que no competirá en la interna del Frente de Todos de agosto mediante un video de ocho minutos y que denominó "Mi decisión".

El presidente, Alberto Fernández, habló por primera vez tras el anuncio que realizó el pasado viernes de que no buscará la reelección. "Tomé la decisión en el momento en que tenía que tomarla", dijo el presidente y dijo ahora estar enfocado en que la economía "no se desbande".

"No tenemos que pelearnos entre nosotros. Hay compañeros a los que les cuesta entenderlo", planteó respecto a la interna del Frente de Todos y ratificó su respaldo a unas PASO en el oficialismo.

Respecto de su decisión de no ir por la reelección, en diálogo con FM Nacional Rock, el mandatario destacó que fue completamente racional y destacó que lo que más le interesa "es que la derecha no vuelva a gobernar en la Argentina".

"Yo nunca he sido un obstáculo para un proyecto colectivo, yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo y tenemos que asumirla de ese modo. Para qué iba a sumar un elemento más de disputa si lo que necesitamos no es pelearnos entre nosotros sino discutir con los otros. Hay muchos compañeros que esto les cuesta entenderlo", señaló el presidente.

Asimismo, afirmó que como mandatario "dejó todo de él" en la gestión de la pandemia de coronavirus y "no se llevó nada". Planteó que actuó con "absoluta honestidad y transparencia" y consideró que "los esfuerzos sirvieron".