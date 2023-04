En una entrevista radial, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, propuso terminar con la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria y establecer "un sistema de vouchers" para el acceso a la escuela pública, y fue repudiado por dirigentes políticos y sociales.

Al ser consultado si estaba a favor de la educación obligatoria y gratuita el diputado dijo que "gratis no hay nada" y le repreguntó a su interlocutora si estaba dispuesta a "ponerle una pistola en la cabeza a la gente para que haga algo".

"Gratis no hay nada, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. Hay que cambiar el sistema, porque como está no funciona. Hay un Estado fallido y podemos proponer métodos para que la educación se parezca al mercado", fundamentó el economista ultraliberal en una entrevista en Radio Mitre.

Acto seguido propuso que se implemente "un voucher para estudiar y no ser rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado". "¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No nos está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino, así que el sistema de la obligación no funciona", agregó.