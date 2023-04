BUSCAN MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE GUACHIPAS

Ambos funcionarios mantuvieron una reunión con autoridades de la AMT para lograr encontrar una solución para el problema del servicio de transporte ya que al menos 60 estudiantes de Guachipas que estudian en localidades aledañas quedan varados por la falta de frecuencia del transporte.

La empresa Flecha Bus tiene servicios de la localidad hacía Salta a las 6 AM, 8:30 AM, 13:00 PM y 18:30 PM.

En tanto, los estudiantes que cursan en terciarios durante la tarde noche, de la localidad de El Carril y Coronel Moldes, tienen dificultades para trasladarse de un lugar al otro, a veces quedan varados en localidades aledañas al menos unas 3 horas, ni hablar del regreso a sus hogares para aquellos que realizan estudios en la noche que llegan bastante tarde a sus casas.

Néstor Parra, intendente de la localidad, junto al dirigente Diego Ontiveros y el legislador departamental, mantuvieron un encuentro con Marcelo Ferraris, presidente de la AMT para interceder ante la situación.

Se habló de iniciar gestiones para que la empresa de trasporte tenga un servicio “rondin” que conecte Guachipas con la localidad de Coronel Moldes.

La Provincia confirmó que el servicio de SAETA conectará y se extenderá hasta la localidad moldeña, que al estar incluido en el transporte del área metropolitana tiene mayores frecuencias de servicio.

Con esto, los estudiantes tendrán frecuencias aseguradas que les permita regresar a su hogar con mayor seguridad.

“Se ha quedado con el compromiso de hablar con el área técnica que tiene la AMT para que se hagan los estudios correspondientes, y ya se diga cuál sería la frecuencia ideal para solucionar el problema que tenemos hoy”, dijo Parra al medio NuevoDiario.

Otro de los problemas que tienen los viajantes guachipeños es que según la legislación nacional en el transporte interurbano no puede haber pasajeros de pie las unidades de colectivo. Esto genera que los estudiantes que no encuentren asiento directamente no puedan viajar.