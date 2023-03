FERNANDO BURLANDO HABLÓ SOBRE EL CASO DE JEY MAMMÓN

El abogado insistió en que la relación entre el conductor y Lucas Benvenuto fue consentida y remarcó que al momento de conocerse "él tenía 16 años, no 14".

Tras el descargo que realizó Jey Mammón, Fernando Burlando se pronunció con respecto a la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto y sostuvo que no existen pruebas. Además, argumentó que se trató de una relación consentida y calificó al joven como "una criatura con muchos problemas".

"No se puede formalmente formar una opinión porque no hay pruebas, lo único que hay es una denuncia. Es una cuestión de orden público, que está por encima de todo. La Justicia no hizo nada mal, tiene que decidir así", afirmó el abogado en diálogo con el programa LAM por América.

Burlando, quien defendió al conductor en 2020 cuando la causa prescribió, explicó: "En esta investigación constatamos el transcurso del tiempo. Cuando pasa determinado tiempo, la acción se puede extinguir. Infinidad de causas se definen así y no le permiten al interesado, que en ese caso era Jey, mostrar el tenor de sus palabras".

El letrado indicó que la causa contra Jey Mammón prescribió en el marco de un proceso contemplado de la Justicia y procedió a hacer hincapié en que Benvenuto tenía 16 años cuando habría iniciado su vinculo con el conductor suspendido de Telefe.

"En la fiesta, que es donde lo conoce a Jey, solamente hubo un intercambio de palabras. Eso fue todo lo que sucedió. Hay testigos que dicen algo totalmente opuesto a lo que dice la denuncia. Si uno tiene en cuenta la edad de quién denuncia, en ese momento, no tenía 14 años, tenía 16", insistió.

Burlando también criticó la cobertura de los medios sobre el tema y remarcó que "hubo situaciones que el periodismo debió atender", y colocó de ejemplo el dato de la edad de Benvenuto. Además, señaló que hubiera preferido que se tomaran en cuenta los testimonios de los testigos "antes de emitir cualquier opinión".

"También se refirieron a un tweet en el que él habla de una situación. Si constatan la fecha de ese tweet, van a ver que lo esgrime cuando el denunciante ya tenía 19 años", indicó el abogado y reiteró que la palabra de los medios "es contundente" y construye "categóricamente una definición".

Luego calificó a Benvenuto como "una criatura con muchos problemas", aunque aclaró que eso "no tiene nada que ver" con el conductor denunciado. "Para Jey es más doloroso todo lo que están diciendo los medios de comunicación y lo que está diciendo la gente", afirmó.

"Jey lo que quiere hoy es que fluya la verdad", sostuvo el abogado y señaló que Mammón quiere "generar contenido jurídico para que el día de mañana se pruebe que lo que dice sobre la relación quede plasmado". "Él tuvo una relación con Lucas, una relación en la que había familiares que conocían la relación. Ellos caminaban de la mano", remarcó.