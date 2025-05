La rutina de entrenamiento de Sol Pérez junto a su hijo de un mes

El cuatro de abril, Sol Pérez y Guido Mazzoni se convirtieron en padres por primera vez tras la llegada del pequeño Marco, y desde ese momento compartieron el proceso de crecimiento en las redes sociales. Allí, la abogada y modelo se sinceró a pleno acerca de los desafíos que está enfrentando en esta nueva etapa de su vida. Una de las constantes en la vida de Pérez es el ejercicio, al punto que fue así como conoció a su marido, durante todo el embarazo continuó con su rutina, pero tras el parto por cesárea tuvo que hacer un pequeño parate.

Un mes después de dar a luz a su hijo, mostró como entrenan juntos, generando un vínculo todavía más fuerte. Con un conjunto de color negro, una banda a la altura de los muslos y su bebé en brazos, la panelista de Gran Hermano hace sentadillas mientras lo mira con ternura. Acostada sobre una colchoneta, en posición de banco, hace los ejercicios correspondientes mientras Marco tiene su propio espacio. “Marco tiene 1 mes y 4 días y ya está entrenando con mamá. Él en su gym, yo volviendo de a poco”, escribió la abogada en el pie de la foto.

Esta no es la primera vez que se mostró entrenando luego de haber tenido a su hijo, sino que a dos semanas comenzó de manera suave a recuperar su cuerpo. “Catorce días de la cesárea. Hoy hablo bajito porque bebito duerme y lo tengo acá a tiro con la abuela, así lo ve”, aseguró la panelista de Cortá por Lozano mientras caminaba en una cinta, con el pelo atado y vestida con un top naranja, mientras daba detalles de cómo cambió su vida desde que se convirtió en madre.

“Son catorce días de la cesárea y es la primera vez que me subo a la cinta”, enfatizó, mientras sudaba y se daba ánimo. “¡Vamos!”, lanzó, en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Días atrás, la pareja presentó en Cortá por Lozano (Telefe) a su hijo. El primero en recibir a la producción fue Guido, quien tenía a Marco dormido en brazos. Minutos después, Sol apareció en escena y la emoción se hizo presente. “Acaba de salir la mamá”, anunció la cronista del programa, conmovida. La panelista, visiblemente sensible, saludó al equipo con lágrimas en los ojos: “Los re extraño, muchas gracias por venir. Me voy a poner a llorar porque estoy sensible, muy emocionada”, dijo entre sonrisas nerviosas y una mirada que lo decía todo.

Enseguida compartió cómo vivió el nacimiento. “No lo podía creer. Es inexplicable. Yo era de esas mamás que planificaban todo. Pensás que vas a ser de una manera y te cambia todo. Todo lo que imaginás antes… no te sirve para nada. Hay que tirar todo al tacho”, reconoció, sincera.

En cuanto al rol de Guido como papá, lo elogió sin vueltas. “Es un capo. Lo duerme cantándole Rocky”, dijo entre risas, mientras él mostraba cómo acunaba al bebé. Pero también se permitió hablar de las noches difíciles. “La pasamos fatal, en especial la segunda. Ahora tiene cólicos y a eso de las seis o siete de la tarde no para con nada. Le prendemos la canilla, hacemos todo, pero no se calma. Nos agarra una angustia tremenda. Te dicen que tenés que estar tranquilo, pero es muy difícil. Estamos los dos tratando de ver cómo lo logramos”.

También habló del cambio personal que trajo la maternidad. “Soy otra persona, me doy cuenta. Hay días en los que me levanto y me siento bien, como que me estoy recuperando. Pero no estoy haciendo ejercicio, recién empecé a caminar un poco en la cinta”.