HUGO IBARRA ROMPIÓ EL SILENCIO Y SE REFIRIÓ A SU SALIDA DE BOCA

Hugo Ibarra, echado de su cargo como entrenador de Boca Juniors, estuvo este miércoles en el predio de Ezeiza para despedirse del plantel. Mientras el Consejo de Fútbol acelera en su objetivo por contratar al Tata Martino como DT, Mariano Herrón quedó a cargo del equipo de manera interina.

El Negro Ibarra, de 48 años, arribó a las 7.45 al predio boquense en Ezeiza para llevar a su hijo Thiago, quien juega en las divisiones inferiores del club, en su primera jornada como ex DT luego de haber sido cesado en el cargo, ocho meses después de haber asumido. Luego regresó por la tarde, saludó a los jugadores del Xeneize y habló con la prensa.

“Vine para agradecerles a todos. Sé cuáles son las reglas del juego. Nunca estuve aferrado a un lugar, siempre trabajé día a día. Las decisiones que se toman hay que acatarlas siempre por el bien del club”, reconoció Ibarra.

“Los veré a los muchachos, hay un grupo muy lindo. Si seguiré o no ligado al club, eso se verá más adelante, por ahora ahora no”, continuó.

“Mi balance es sumamente positivo”, fue la peculiar frase que lanzó el Negro.

“Mucha gente, o colegas de ustedes, dirán que Boca no se mereció esto o aquello, pero el campeón es el que se lo merece. Nosotros confiamos. (Llegué a) un grupo que venía golpeado por la eliminación de la Libertadores y logramos el campeonato, legítimo, no hay duda. Fuimos los legítimos campeones”, admitió el ahora ex DT de Boca.

“Con Román (Riquelme) siempre hablamos de fútbol. Me comunicó lo que todos saben, no hay más”, detalló sobre la reunión que tuvo el martes con el Consejo de Fútbol, en la que le informaron que no iba a continuar.

Por último, les dejó un mensaje a los hinchas del Xeneize: ”Que sigan alentando a Boca como lo haré yo. Ya está”.