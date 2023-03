JEY MAMMON HABLÓ DE LA DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL

Tras las fuertes acusaciones en su contra, emitió un comunicado en las redes sociales y se llamó al silencio. Por su parte, Telefe anunció que lo suspendió de La peña de morfi. Ahora, el actor compartió un video en las redes sociales donde habló por primera vez.

“Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida”. Con esa frase arrancó Jey Mammon el extenso video que publicó en su cuenta de Instagram. Esta fue su primera publicación tras el descargo que hizo días atrás, donde se refirió a “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

En las nuevas imágenes que compartió, se lo pudo ver sentado frente a la cámara y, entre lágrimas, aseguró: “Por la razón de los niveles de angustia que estoy viviendo, no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”.

En este sentido, sostuvo que hace una semana tiene la necesidad “imperiosa” de salir a gritar por todos lados lo que quería decir, pero aseguró que no podía hacerlo: “No tengo las fuerzas. Estoy en esta silla, y no me puedo ni parar”. Acto seguido, desmintió todas las acusaciones y dichos en su contra.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, manifestó entre lágrimas.

“Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante. Ahora, para entender un poco más las cosas, yo necesito seguir profundizando y necesito que me sigan escuchando, por favor”, pidió y acto seguido dijo: “Yo a Lucas, lo conozco, no voy a decir ‘no sé quién es’. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta ese día y que tenía 14. Él en esa fiesta tenía 16. Ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras”. A su vez, remarcó que hay testigos, videos y que sus dichos podían probarse.