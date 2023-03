EMOCIÓN EN EL HOMENAJE DE LA CONMEBOL A LA SELECCIÓN ARGENTINA

Un niño de 12 años de Embarcación, provincia de Salta, no pudo contener las lágrimas en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina y el pase a cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022.

José Andrada, se volvió viral tras una transmisión de Multivisión Federal, por su emoción tras el paso de Argentina a los cuartos de final de la copa del mundo. El pequeño le hará entrega de un presente a cinco jugadores de la Scaloneta y dirá una palabras.

"Estoy muy contento y agradecido", dijo visiblemente emocionado el niño, mientras la cámara enfocaba a Lionel Scaloni, quien no pudo contener las lágrimas. Otro que también rompió el llanto escuchando al joven Andrada, fue Enzo Fernández, en el momento que el pequeño contaba su historia.

Después de lo que fue a celebración en el Mundial, antes, durante y después del amistoso ante Panamá, la Scaloneta viajó a Asunción, donde Conmebol le rinde tributo al equipo que trajo una nueva Copa del Mundo a territorio americano. El mismo se desarrolla en la previa de los sorteos de los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2023.

El homenaje a los argentinos en Paraguay solo durará un par de horas: por la mañana, el grupo se entrenó bajos las órdenes de Lionel Scaloni en Ezeiza, luego voló a Luque y tras el evento se dirigirá a Santiago del Estero, escenario del amistoso ante Curazao que se disputará este martes.

El acto arrancó con Alejandro Domínguez y un llamativo discurso en el que citó tuits del público argentino para graficar la importancia de la gesta. "A ese mundo de gente que nos alentó", agradeció, para luego repasar el camino de la Scaloneta. "No fue la Selección de Argentina versus la Selección de Francia. Fue desde el presidente Tapia, la cabeza, el cuerpo técnico, los dirigentes, y demostrando humildad. Fue la selección de Francia contra la que usted, profesor Scaloni, armó, el resto del mundo. Ustedes se ganaron el corazón del resto del mundo, son nuestra selección, el ejemplo más viviente de lo que Conmebol quiere mostrar, que es creer en grande, ustedes son nuestros ejemplos, y por eso esta noche queremos felicitarlos de corazón. Ellos son el camino que tenemos que seguir", declaró y, a continuación, condecoró al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Lionel Scaloni recibió junto al resto de los miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina las réplicas de los tres trofeos que ganaron con la Albiceleste y no solo agradeció a la CONMEBOL por el homenaje, sino también a sus jugadores por haber hecho todo lo posible dentro del campo de juego.

"Gracias por el regalo, agradecimiento a estos que están acá (en referencia a los jugadores de la Selección Argentina) porque sin ellos no se podría haber conseguido. El fútbol es de ellos, nosotros somos entrenadores porque ya no podemos jugar más al fútbol. Es la única realidad. me encantaría estar donde están ellos", comenzó diciendo el conductor de la Scaloneta.

"Intentamos aportarle desde lo que creemos que necesitan para que puedan exprimir su fútbol. Coincido plenamente que Argentina -no solo en Argentina sino con toda Sudámerica detrás y te puedo decir que tanto otros países- esta Selección había contagiado un montón de gente con su furor, sus ganas de jugar y ganar", declaró.