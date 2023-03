DIEGO RAMOS CRUZÓ A ROBERTO PIAZZA POR UNA DESAFORTUNADA FRASE

El artista Diego Ramos salió al cruce del diseñador de moda, Roberto Piazza, que había señalado como una posible "calentura momentánea" por la denuncia que realizó Lucas Benvenuto sobre el conductor de televisión, Jey Mammon, y que generó una investigación a fondo del tema y la decisión de Telefe de desafectarlo del equipo de "La Peña".

Durante la emisión del programa Es Domingo EAT, el periodista Hernán Letcher le recordó a Piazza que había dicho que la situación significaba "dos vidas destruidas, la de la víctima y el victimario", y le preguntó si había equivalencia entre ambas.

"Si en el caso de Jey sea un psicópata, no. Si en el caso de Jey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, sí", afirmó de manera insólita Piazza, durante la entrevista en América.

Ante esto, Ramos lo interrumpió: "Es fuerte dicho así. Se está hablando de un delito, no de una calentura momentánea. Perdón, no puedo pensar. Si hablo de una calentura momentánea me imagino de alguien acostándose con un par o relativamente adulto. Con un niño no es calentura, es un delito, una aberración".