HABLAMOS CON MARTA LÓPEZ, MAMÁ DE ANTONIO, EL REPRESENTANTE SALTEÑO EN MASTERCHEF

Marta López, mamá de Antonio, el mercedeño salteño que emociona a los jurados de MasterChef dialogó con TodoSaltaNoticias sobre la participación de su hijo en el concurso de cocina más famoso de la televisión transmitido por Telefe.

Se anotó en secreto

Contó que su hijo mantuvo en secreto que se había anotado para participar del reality de cocina, "a mi me llamaban mucho de Buenos Aires cuando mi hijo se sonreía y me dijo que seguro era para él porque se inscribió en MasterChef y fue ahí cuando le pregunté sobre sus estudios porque es su último año de carrera en Enfermería".

Relató que toda la vida le apasionó la cocina y que no es algo que heredó de ella, "tal vez lo heredó de su bisabuela", él mira mucho, aprende y le gusta.

Nunca trabajó en ningún local gastronómico pero cuando había algún evento, como cumpleaños, Antonio ayudaba a los mozos a adornar los platos, "él es muy detallista en todo".

El sueño de convertirse en Chef

Marta comentó que su hijo siempre veía todos los programas y anhelaba con participar del concurso, "me dijo: mamá yo tengo que estar ahí. Y yo le dije que no creía que eso pasara y ahora me tapó la boca".

Una semana antes de que Antonio viaje a Buenos Aires su mamá lloraba y ocultaba sus lágrimas, "tenía un dolor porque decía que se me iba solo y nunca se había ido solo a ningún lado, yo tenía miedo".

Hoy a la mañana mantuvieron una comunicación telefónica y lo que más se pregunta Antonio desde la distancia es qué opinan los salteños sobre su participación, "yo le dije que están contentos de que los represente y él me contestó que ama a su pueblo".

La emoción del jurado

Cuando vio por televisión la emoción del jurado su reacción fue de mucha emoción, "las lágrimas aparecieron cuando mi hijo le dijo al jurado que lo hacía por mi. Le dije a mi hija Agustina, mirá como hizo llorar al jurado, no lo podía creer y comenzaron a llegar muchos mensajes".

Sus pasiones y amores

Además de apasionarse por la cocina y la enfermería es un amante de los animales, "si tuviera una casa más grande se llevaría a todos los perros que encuentra en la calle, tengo cinco perros que los trajo él porque quería ser veterinario".

La felicidad y el apoyo de su mamá

En caso de que llegue a la final quiere que su mamá esté presente, "no pude verlo recibir su delantal de cocinero porque él quería que me quede a cuidar a su hermana y sus perro pero si llega a la final quiere que esté presente y sea como sea voy a estar allá".

Marta trabaja en Panadería y Cafería "San Antonio" ubicado en calle Hipólito Yrigoyen 781 sobre ruta 68 y con alegría contó que los vecinos y los clientes pasan y la felicitan, "turistas de Chubut me mandaron mensaje diciendo que yo los atendí en la panadería y que querían felicitarme por mi hijo, yo no lo podía creer".

"Hace 20 años nació mi hijo aquí, de aquí trabajé y de aquí saqué a mi hijo adelante".

Una anécdota simpática antes de cumplir su sueño en Buenos Aires

Antonio en su valija, además de sueños, llevó choclo, zapallo, cebolla, también le pidió prestada a su abuela la máquina de moler maíz y dos plantas de albaca. Entre sonrisas su mamá comentó que "no llevó ropa, se fue con lo puesto, se llevó todo para cocinar menos ropa".