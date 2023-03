UN GRUPO RELIGIOSO DESTROZÓ UNA OBRA DE ARTE DURANTE UNA EXPOSICIÓN FEMINISTA

Un grupo de personas destruyó obras de la muestra “8M Manifiestos Visuales” que se exponía en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mendoza, en el marco del Mes de la Mujer.

A pesar de que había varias obras en exhibición el grupo religioso, integrado por alrededor de 50 personas, descargó su odio sobre la pieza “El velorio de la cruz”, creada por la artista plástica Cristina Pérez.

Tal como se ve en los videos que circularon en Twitter se formaron en círculo alrededor de la obra y rezaron el Ave María. También gritaron “Viva Cristo Rey”, y “Viva la Virgen”. Después de ese acto, tiraron al suelo la pieza y la pisaron hasta romperla en pequeñas partes.

Tras lo ocurrido la rectora Ester Sánchez dijo: “Nos ponemos a disposición de la Justicia con todo el material y los videos para que se investigue este acto de violencia, que repudiamos plenamente, y la muestra seguirá vigente como forma de resignificarla y visibilizar la libertad de expresión y lo ocurrido”.

En diálogo con el diario Los Andes, la autora de la obra valuada en $480.000 también habló al respecto y dijo que se enteró de lo que había pasado a través de los videos que circularon en las redes sociales.

“Puede que no te guste una obra, pero intervenir con violencia es algo que cuesta imaginar en este tiempo. No podía creer que sucediera en el Mes de la Mujer, de la lucha por la igualdad, de visibilizar las disidencias, además en una semana sensible por los 40 años del golpe de Estado y la reconstrucción de la democracia”.