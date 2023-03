ÚNICO DÍA QUE SE BRINDAN TURNOS EN EL HOSPITAL OÑATIVIA

Hoy es el único día del mes que se da turno en todas las especialidades en el Hospital Oñativia y hay personas que se encuentran desde ayer a las 22:00 horas haciendo fila.

Una mujer manifestó que se siente preocupada porque "no puedo creer que el tema de la salud sea un desastre, desde enero que vine a sacar turno para que me atiendan, pasé al mes de febrero y ahora en marzo tengo que sacar turno para que me atiendan en abril, así como yo hay mucha gente que sufre, el mes pasado estuvimos en medio de la fila, a nadie le importa lo que sufrimos".

Las filas son extremadamente largas y esto se debe a que solo hoy es el único día en el mes en que pueden solicitar un turno para las diversas especialidades que brinda el nosocomio.

Hay personas que vienen del interior haciendo fila desde las 22:00 horas.