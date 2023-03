UNA PAREJA ROBÓ A UNA BEBA RECIÉN NACIDA EN UN HOSPITAL

La mujer explicó que la beba había sido elegida porque la mujer que se la llevó “había intentado entrar a la madrugada y se hizo anunciar como que era familiar”.

Las cámaras ratifican la versión de Jésica: a la 01:25, una mujer vestida con prendas deportivas, barbijo y cabellos claros -que luego fue identificada como Georgina Rodríguez (33) y detenida- intentó ingresar a la habitación.

“En el momento en que mi sobrinita nació, para mí el hospital era un laberinto. Es muy difícil entrar sin conocer, y esta señora conocía muy bien el lugar. Entraron como si fuese su casa y se llevaron a la criatura en una mochila”, remarcó Jésica sobre el conocimiento que tenían ambas mujeres sobre el centro de salud bonaerense.

“Sabemos que la nena estuvo marcada, que fue premeditado. Esto no se te ocurre de un día para el otro, ellos ya tenían toda la ropa comprada y tenían a la mujer para amantar a la bebé”. Por el momento, tanto las dos mujeres como el hombre que se comunicó con Jésica están detenidos.

En diálogo con TN, Jésica, la tía de la menor, contó cómo fueron las negociaciones que tuvo con Emanuel Alejandro Velázquez, el joven de 21 años que le escribió para decirle que dejaran de buscar a la beba porque la tenía él. Luego de ser detenido, el presunto delincuente le confesó a la Policía que la autora del hecho había sido su pareja.

“A mí me contactó la persona que tenía a mi sobrinita. Me mandó una foto y me dijo que la bebé estaba bien, que él se la había sacado a la mujer que se la había llevado y que había sido una confusión. Para mí todo lo que me dijo fue una pantalla para tapar otro tipo de cosas que hacían”, contó Jésica Correa.