INICIÓ LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LA PROVINCIA

Hoy comenzó la Campaña de Vacunación contra la gripe para la temporada 2023, de manera simultánea, en todas las áreas operativas de Salta y del país.



El acto oficial de lanzamiento se realizó desde el centro de salud Nº 12, del barrio Santa Lucía, de la capital y estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; por el secretario de Servicios de Salud, Adrián Rúa; por la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato; por la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure; y por la jefa de ese establecimiento, Sandra Camacho.

“Vamos a aplicar la antigripal en todos los dispositivos de vacunación de la provincia.

Hoy lanzamos oficialmente esta campaña de la cual participé activamente, ya que me administraron el biológico”, dijo el titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione.

Agregó que “en todo el territorio provincial son 295.918 las personas habilitadas para aplicarse esta vacuna, entre personal sanitario, adultos mayores, embarazadas, bebés y personas con comorbilidades”.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, indicó que la vacuna antigripal “sirve para reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección del virus influenza”.

Para esta inmunización la persona debe concurrir con su documento de identidad y carnet de vacunación, si lo tuviera.

“Cada persona que forme parte de la población objetivo debe asistir al servicio de salud donde se vacuna habitualmente. En el caso de aquellos que son asistidos por agentes sanitarios, se le aplicará en el domicilio”, explicó Jure.

La vacuna antigripal está en el Calendario Nacional de Vacunación desde 2011 y está dirigida a:





Personal de salud.

Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación.

Puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo.

Bebés de 6 a 24 meses de edad: son dos dosis, separadas por, al menos, un mes de diferencia.

Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: Tales como diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria, cardíaca, VIH, etc. Requiere orden médica, debiéndose detallar el grupo de riesgo al cual pertenecen.

Personas de 65 años y mayores: No requiere prescripción médica y se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra neumococo, según corresponda.

Cabe destacar que la provincia recibió el 13 de marzo la primera partida de 40 mil dosis de la vacuna contra la gripe para ser aplicadas a la población objetivo.

Primer vacunado en la provincia

Fue el niño Mateo Gómez, de un año y 11 meses de edad, quien reside en el barrio Santa Lucía, en la ciudad de Salta.

Daiana, la madre de Mateo, dijo que “estaba ansiosa esperando la vacuna. Ahora que mi niño está vacunado me voy contenta, con más seguridad y tranquilidad, porque ya se viene el frío y estará protegido”.