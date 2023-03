DESESPERADO PEDIDO DE UNA MUJER: UNA FAMILIA LUDÓPA, UNA DEUDA Y UNA JUSTICIA CIEGA

"Le pido a la justicia que abra los ojos. No puede ser que la justicia de salta no lea los escritos o la jueza no se presente en la audiencia".

Claudia Evangelina Liendro pide a la justicia que actué frente a la complicada situación que vive su familia por deudas que su padre dejó.

El papá de Claudia es ludópata, y por esta enfermedad causó muchas deudas en la familia. Hoy se encuentra enfermo del los riñones y no pueden solventar los gastos para cuidarlo.

La mujer compartió en dialogo con Todo Salta Noticias lo sucedido. Comentó que quien estaría detrás de los problemas judiciales es el Doctor Garay, su padre se lo confirmó en un momento cuando le mencionó que el mismo estaba "haciéndole la cabeza".

"Nos llegaron a embargar muchas veces, mi papá fue toda la vida jugador", compartió la mujer, agregando que su hermana también es ludópata, y ahora ella es curadora, cuando en un principio lo eran Claudia y su mamá.

"Mi papá tiene un problema grave de riñones. Le puse un catete pero duran unos 4 meses. Yo estoy manteniendo a mi padre pero no me alcanza", dijo con desesperación Claudia.

Finalmente mencionó una vez más la complicada situación que atraviesa su padre. "Si no le hago autorizar los estudios tengo que volver a pagar plus, llevarlo al médico, no puedo pagarlo. Mi papá no puede morirse en una cama".

