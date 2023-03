UN PADRE DENUNCIA QUE SU HIJA ES ACOSADA POR UN COMPAÑERO DE LA PRIMARIA

Miguel Cabeza denuncia que su hija es acosada por un compañero de la primaria en la Escuela San Carlos de Borromeo, en diálogo con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias comentó que a raíz de la denuncia pública se realizó una reunión en la escuela.

"Esto comenzó cuando un compañerito la amenza pidiéndole fotos íntimas. En el celular de mi hija encontré la amenaza y la conversación que tenía con el nene, fui a hacer la denuncia a la policía y me enteré que el año pasado tuvo otra causa por manoseo".

Como en el Poder Judicial no le dieron una respuesta acudió a los medios y a raíz de la denuncia pública la Escuela le brindó respuesta ante esta situación junto con Ministerio de Educación.

Ayer se conoció en la reunión de padres que hay otros cuatro casos por la misma situación. Las edades van de 10 a 12 años.

"Cuando le pregunté a mi hija sobre esta situación me dijo, papá no es solo a mi, a mis amigas también les pide fotos. Una mamá me mostró en el celular los mismos mensajes obligando a que mande fotos".

Desde la institución ayer lo llamaron y le dijeron que van aplicar un protocolo, aunque no le explicaron con claridad cuál es ese protocolo.