En calle Chacabuco y Ruiz de los Llanos reventaron unas gomas por el mal estado de la calle, los vecinos reclaman que las obras no se encuentran bien señalizadas ya que utilizaron una cinta delgada que no se ve a la distancia, esta obra inconclusa es muy peligrosa si no se la puede distinguir ya que es un pozo muy profundo. Fueron tres vehículos los que el día lunes terminaron dañando sus neumáticos debido a esta situación.

Los vecinos ante esta situación tomaron la decisión de señalizarlo con un mueble en desuso por su propia cuenta para poder evitar que se sigan produciendo incidentes.