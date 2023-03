DENUNCIÓ VIOLACIÓN EN UN AFTER Y LA DUEÑA DIO SU VERSIÓN DE LOS HECHOS: "MI MARIDO TUVO RELACIONES CON LA JOVEN"

Dos chicas salieron a bailar al boliche Maracatu Disco y luego se dirigieron a un lugar conocido para seguir el after en una vivienda de la zona.

Todo inicia dentro del hogar, en donde luego de unas copas, las chicas terminan dormidas. En un momento una de ellas despierta y se da cuenta que su prima no estaba cerca, por lo que decide buscarla. Fue entonces que al entrar a una de las habitaciones, la joven encontró a su prima con el dueño de la casa encima de ella, desnudo.

"Estábamos tomando en el boliche, estaba con mi prima y dos amigas más. Cuando voy a buscar a mi prima para que nos vengamos a casa, veo que este chico estaba arriba de ella sin los pantalones y ella estaba dormida"., contó la joven de 16 años.

"Éramos 8 o 10, estábamos tomando y en un momento ella se quiere ir a acostar y se fue a acostar, cuando voy a buscarla veo esto, habían pasado varias horas, era de día, me altero mucho y empiezo a pegarle" recordó.

Pero mientras la chica trataba de despertar a su prima, la dueña de la casa y esposa del hombre acusado como abusador, comienza a golpearla para defender a su marido.

"Yo le hablaba a mi prima, ella no reaccionaba. Un amigo me levantó y me llevó afuera. Nadie intervino. Yo dije que quería llamar a la policía o que iba ir a mi casa a contar lo sucedido, ellos me decían que no cuente nada. Mi prima no quería venir conmigo, no reaccionaba, me fui alterada y encontré a un hombre en una esquina y le pedía a un señor si me podía acercar a casa y me acercó" dijo por Activa2.

La joven dejó a la prima en su casa, le contó lo sucedido a la madre y luego ya no supo más.

En tanto, la mujer y dueña del hogar donde se dieron los hechos, en dialogo con Videotar Noticias contó su versión.

La mujer reconoció que su marido tuvo relaciones con la joven, que fue con consentimiento de ambas partes. Luego de que la chica de 16 años golpeara a su esposo, se marchó junto a todos los que estaban en la fiesta. Incluso su marido dejó el lugar.

"Salí con mi esposo, llegué a mi domicilio y me dormí. Ellos siguieron de joda y llamaron chicos y chicas. Lo que yo vi en Maracatu Disco es que la supuesta prima se estaba drogando ahí afuera. Droga en mi casa no hay. No tengo nada que ocultar"

Contó que fue despertada por su primo, quien le avisó que la joven estaba teniendo relaciones con su marido. "Escuché que decían que la violaron. Las saqué de la casa y hablé con la chica, frente a mi primo y varias personas. La chica dice que no, que nunca la violaron".

Denunció además que dos hombres agredieron su domicilio. Familiares de la joven aparentemente abusada,

"Se fueron a las 9 o 9:30 de la mañana. Una hora después llegaron con la familia. Yo hablé con la mamá de la chica".