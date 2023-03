PADRES DE EFETA SE MANIFIESTAN POR FALTA DE AGUA EN LA INSTITUCIÓN

En el barrio El Huaico los padres de la Institución EFETA están manifestándose, el año pasado reclamaban la falta del agua y continúan sin tener una solución.

Raquel, una de las madres comentó a TodoSaltaNoticias que "están dejando agua con los camiones cisternas para poder abastecer con agua potable el establecimiento pero esto no es suficiente ya que no dura todo el día, tienen un caño muy chiquito que pertenece a la capilla y con eso pueden cocinar, cuando se corta eso no hay agua y cuando se corta en el baño tampoco tienen agua".

La jornada en EFETA es completa, entran a las 08:15 y salen a las 15:30, son alrededor de 50 y 60 chicos que tienen que desayunar y almorzar expresó una madre.

Cuando se les consultó a qué se debe la falta de agua potable comentaron que "es porque no tiene agua propia, cuando los padres hicimos un corte pedimos que queríamos una solución y se comprometieron a hacer el pozo en la parte de atrás para que los chicos tengan agua propia en la Escuela, nos dijeron que esto se debía a gestiones anteriores que lo hicieron mal, se lavan las manos como siempre".

"Nosotros queremos soluciones".

Desde la Institución anteriormente les dijeron que no podían trabajar con los chicos presentes por lo que se comprometieron a solucionar el problema cuando las clases terminaran pero aún no cumplieron sus promesas, no hay agua potable.

"Nosotros como padres no podemos tomar la decisión de no mandarlos a la Escuela ya que sería perjudicar a nuestros hijos, queremos que alguien se haga cargo de esta situación".

Los padres afirmaron que de ser necesario van a cortar la calle para que los escuchen, "porque es de la única forma que nos escuchen para el bienestar de nuestros hijos y de su educación".