LA FAMILIA DE ALEJANDRA PIDE JUSTICIA Y MÁS SEGURIDAD

Lorena Cardozo, mamá de Alejandra, dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias sobre el caso de su hija y reiteró el pedido de la familia por justicia y más seguridad. La joven presentaba signos de abuso sexual.

El viernes 3 de marzo, se encontró a una mujer muerta en cercanías al vertedero San Javier.

/contenido/40777/vecinos-del-vertedero-san-javier-piden-justicia-por-alejandra-y-mas-seguridad-en/contenido/40763/hallaron-una-mujer-sin-vida-en-el-vertedero-san-javier

"Mi hija si estaba en pareja con él, ella se fue a vivir con él en diciembre, pero ya no quería seguir ya que la vivía golpeando y nunca me dijo mamá venía ayudame, me pasa esto que puedo hacer, parece que ella estaba en un drama con él. Ella se guarda todo para ella.

Se va a trabajar el jueves por la tarde, se va antes de las cinco de la tarde, sale de la casa en el asentamiento San Javier, se va y dice mamá ya vuelvo, volvió de trabajar y se hizo de noche, su papá le preguntó si ya estaba volviendo y ella le contestó que si que ya estaba en el colectivo, a la media hora él le manda un audio y ella dice sí papá ya estoy bajando del colectivo, al rato su papá le vuelve a mandar un audio si ya estaba llegando preocupado, ella le dice sí papá estoy en camino y se escuchaba que estaba en moto llorando, él le dice qué pasa hija estás llorando y ella le dice que no tenía nada.

Otra cosa que quisiera aclarar es que donde ella trabaja hay cámaras de seguridad y su patrón nos mostró un video en que se ve que la ex pareja de mi hija la va a buscar a su trabajo y que la apura, esto era antes de las 21:30 horas, a mi hija se la veía intranquila y sacaba desesperadamente la ropa del perchero que se exhibe para la gente y la ex pareja de mi hija iba y venía en el pasillo, se lo veía como drogado o que había tomado y la apuro a mi hija para que le pase la mochila hacia él y lo que hace es sacarle el celular y se va, no sabemos que hizo con el celular de mi hija".

Su mamá mencionó que no le caía bien él, "yo le decía hijita por favor ese chico no me gusta para vos, no me gusta su cara, pero ella estaba re metida con él".

Sus padres mencionaron que ya sospechaban que era víctima de violencia de género ya que ella visitaba a su tía y ella veía que siempre tenía moretones en las piernas. "Una vez yo le vi el brazo y le pregunté que tenía y ella dijo me golpeé sin querer con el Axel".

Hasta el momento la policía dijo que hay una persona detenida. La familia pide que se pueda esclarecer la situación.

"A mi hija la encontraron con su cara desfigurada, quebrada la mandíbula, amordazada, atada sus brazos, sus pies, parte, partes íntimas de ella sin ropa, no tenía ninguno de sus dientes, parecía una mujer de 80 años."

También mencionó que sufrió violencia por parte de los vecinos del Barrio Justicia manzana B Lote 7, "yo también pienso que Pablo Rojas y su mujer Sonia Flores también pueden tener algo que ver con la muerte de mi hija, pudieron haber mandado a alguien. Tuvimos problemas de violencia de género y ellos le pegaron un cortante en la cabeza a mi hijita, tuvimos muchas amenazas de muerte, hay varias denuncias contra ellos y es por esto que nos fuimos de la casa".

Comentaron que se tuvieron que ir porque cuando se iban a trabajar metían personas ahí adentro de la casa y ahí comenzaron los problemas.

"Pedimos justicia, tenemos sospecha del ex y de la pareja que mencionamos anteriormente".