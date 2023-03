VECINOS DEL VERTEDERO SAN JAVIER PIDEN JUSTICIA POR ALEJANDRA Y MÁS SEGURIDAD EN LA ZONA

El día de ayer, viernes 3 de marzo, una vez más se encontró a una mujer muerta en el vertedero San Javier. La joven fue identificada y presentaba signos de violencia.

Los vecinos rápidamente hicieron eco de la situación tras conocerse la identidad de la mujer. Se trata de Alejandra Cardozo, mamá de una menor de cuatro años que hoy ya no tiene a su madre para abrazar.

El hallazgo del cuerpo ya sin vida fue ayer al mediodía, tres hombres alertaron al 911 lo sucedido en inmediaciones del vertedero San Javier. Dieron aviso además que a pocos metros había un hombre con heridas cortantes.

Sin embargo, no se dieron a conocer más datos sobre quién es, ni su paradero.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso y tanto personal policial como del CIF se encuentran trabajando en la zona.

En tanto, los vecinos de la zona no solo mostraron su temor ante el hecho, también su indignación al no ser la primera vez que encuentran a una mujer muerta y con signos de violencia en el vertedero San Javier.

En el siguiente audio que llegó a la redacción de TodoSalta una vecina reclama por la falta de seguridad en San Javier.

En redes sociales explotaron los comentarios que apoyan este descargo. Además un familiar de Alejandra dio sus condolencias por Facebook y pidió que se haga justicia por su prima:

"Hoy quiero gritarle al mundo porque puedo y porque tengo el derecho: No fue por como vestias, no fue porque eras provocativa, no fue por los lugares que frecuentabas ni por las fotos que te sacabas , no fue por tu cuerpo ni por tu personalidad Fue porque un infeliz se tomó la atribución de decidir por vos y te arrebato la vida de una manera tan cruel tan inhumana!!!

Hoy soy Alejandra y levanto mi voz por vos, porque vos ya no podes Por mis hermanas mi madre mis tias mis primas mis amigas y conocidas ... Por tu hijita y por todas las mujeres!!!

Alejandra era mi prima Madre de una nena de 4 añitos .Ella era una chica de corazón noble buena madre que buscaba salir adelante por su bebé ! Lamentablemente Ale apareció muerta atada de manos , amordazada y desnuda en el vertedero San Javier...tierra de nadie Ale no es la primera ni la última hasta cuando van a seguir pasando estas cosas , hasta cuándo van a permitir que pasen estas cosas!

Queremos #Justicia

Una mujer muere cada 30 horas y lamentablemente hoy nos toco de cerca!!"