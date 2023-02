LAS PISTOLAS TASER LAS UTILIZARÁN "GRUPOS DE ÉLITE"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó la compra de 100 pistolas Taser destinadas para grupos de elite de las fuerzas de seguridad y señaló que se trata de un proceso de compra iniciado en octubre del año pasado.

La compra directa fue realizada en el 2019 y autorizada por las resoluciones 283 y 1167 de la Policía Federal Argentina, fechadas el 31 de octubre y 28 de diciembre respectivamente, detallaron las fuentes.

En dialogo con Radio 10, el funcionario confirmó la adquisición: "Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos". Además, sostuvo que "seguramente" el Gobierno porteño podrá hacer uso de las Taser.

Para el uso de armas, los agentes deben cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de la antecesora de Aníbal Fernández, Sabina Frederic.