UNA MOZA SE INDIGNÓ CON LA PROPINA QUE DEJARON

En TikTok abundan las anécdotas de personas que trabajan en atención al público. Maira es moza y también se quiso sumar a esta tendencia. En su cuenta contó que atendió una mesa con 17 comensales y la propina que le dejaron la indignó: “Me río para no llorar”.

Hace algunos días, la joven compartió en un video su experiencia y mostró el ticket con el total de los gastos. “Tomaron 14 cervezas y 3 gaseosas nada más, gastaron un total de $ 70.400 “, detalló.

“Les doy la cuenta, me dieron un fajito de propina. Diecisiete personas”, remarcó y mostró el dinero. En las imágenes se ve cómo cuenta los billetes de $10 y $20. “Dejaron a razón de $15 por persona”, dijo entre risas la moza.

Y añadió irónica: “Me río porque si no me tengo que largar a llorar”.

El video enseguida se viralizó y alcanzó más de 400 mil reproducciones y 15 mil me gusta. Los comentarios no tardaron en aparecer y aunque hubo muchos que se estuvieron de acuerdo con su queja, otros la criticaron.

“Argentina, no lo entenderías. Algunas personas no saben lo bajo que es el sueldo de algunos mozos, que a veces viven de las propinas”, señaló una usuaria. “Tantas personas y tan poco lo que te pagaron”, sumó otra. “Los que opinan en que no hay que dejarle propina, obviamente no saben lo bajo que es el el sueldo. Ellos viven de la propina”, añadió un joven.

Quienes la criticaron le remarcaron que no es obligatoria la propina. “No me parece que tengan que exigir esto, teniendo ya su sueldo por el trabajo que hacen, si no habría que darles dinero a todos sin importar el dinero”, escribió una joven.

“Hay gente que ahorra todo el mes para ir a comer, estamos en Argentina, no es obligatoria la propina”, sumó otra.

Ante los más de 800 comentarios recibidos, la moza decidió responder. A través de varios videos contó que junto con sus compañeros coinciden en que las propinas son una ayuda extra y les sirve para solventarse económicamente ante los bajos sueldos.

También opinó sobre los comensales que originaron su descargo. “Tengo una teoría sobre ellos. Para mí, se quedaron en el tiempo. Quizás antes dejaban $ 20 y era bueno el número, ahora no se actualizaron, pero lo hacen con buena intención. En ese caso no me molesta porque muchos son amables, a mí me molesta cuando te tratan mal y encima no dejan nada”, cerró