YA PASÓ UN AÑO DESDE LA DESAPARICIÓN DE GASTÓN SAENZ Y SU MAMÁ LO RECORDÓ CON UNA EMOTIVA CARTA

Pasaron 365 días desde la desaparición de Gastón Sanz, el joven de 31 años que fue visto por última vez en mediaciones del río Castellanos, el 20 de febrero de 2022.

Su madre María Gabriela Roman Medrano escribió una carta titulada " Un año sin ti". El Tribuno accedió al escrito.

"365 días pasaron en un suspiro mi hijito, mi noble guerrero, luz de mis ojos, razón de mi existir. ¿Qué te ocurrió Gastoncito? Te busco y no te encuentro, tan solo en mis sueños, en mi memoria te siento. Te abrazo. Te beso.

Con el mundo de testigo, saliste en mis brazos y luego de mi mano. Nunca me soltaste y en este desafío que llamamos vida, y vaya que nos tocó un camino difícil, juntos salimos adelante, librando innumerables batallas y ganando algunas guerras. Pero en esa lucha estuvimos con la frente bien alta, con una sonrisa y esperanzas de una vida mejor. Desde bebé, lo primero que vieron tus ojitos al abrir y cerrarse era el rostro amoroso de tu madre. Sufriste el abandono y olvido de tu padre a tus tempranos 8 meses de existir, sin tener conciencia del daño que causaría en tu vida, y creo, que nunca lo superaste (...) Sigo en la lucha, siempre de pie, como a vos te gustaría, esperando la justicia divina porque la inoperancia y falta de empatía del sistema judicial que nos rige me abruma y me llena de impotencia.

Te esperamos todos, tu mamá, tus compañeros del Tribunal de Juicio, tu lugar en mesa de entradas y sobre todo la gente que concurre y encuentra en ti un amigo que con la vocación de servicio y entrega que te caracteriza, levantas la bandera del más humilde y necesitado. Tu facultad también te llama. Te falta tan poquito para ser abogado ¡Vos podés! Con todo mi amor y con la fe en Dios intacta que pronto nos encontraremos y nuestras manos unidas para siempre estarán. Te abraza desde el alma, tu madre".

Gastón trabajaba en el Poder Judicial. Desapareció en mediaciones al río Castellanos el 20 de febrero de 2022. Pasó ese día con su madre, desayunaron juntos y luego lo llevó al trabajo. "Me dijo que no me preocupara, que iba a volver y nunca volvió", contó al Tribuno.

Vestía ropa deportiva la última vez que fue visto: un pantalón azul de tela impermeable, una remera de independiente azul con cuello blanco y un escudo en el bolsillo, y una campera de la selección argentina. Tenía su DNI en el bolsillo y una estampita de una Virgen.

El gobierno provincial ofrece una recompensa de 2 millones de pesos para quien brinde información certera sobre el paradero de Gastón. En su momento se hicieron intensos operativos de búsqueda.

"Gastón tenía una relación muy especial conmigo. Fui madre muy joven y si el tuviera conciencia de quien es, jamás me pasaría por esto. Tengo dos hipótesis: o Gastón perdió la razón de quien es, que es muy probable al no tomar su medicación y anda en situación de calle, que eso es lo que más me angustia o alguien lo tiene retenido. También pienso que algo pasó en el río, o tuvo un accidente, o ya no está más en este plano. Yo no aparecía en los medios porque no estaba en condiciones. Gastón es mi vida", finalizó.