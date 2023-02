FAKE NEWS: ACUSARON A UN CADETE DE ROBARLE A UNA ABUELA Y RESULTÓ FALSO

"El cadete no tuvo nada que ver con la cadetería. El cadete no tuvo nada que ver porque desde acá no salió ningún trámite para ninguna persona", dijo la propietaria

El día de ayer comenzó a circular por las redes una terrible situación que involucraba a una abuela y un cadete quien supuestamente le robó a su clienta. TodoSaltaNoticas compartió la denuncia de la supuesta abuela pero el día de hoy en diálogo con la propietaria de dicha cadetería aclaró la situación.

Todo inició en redes sociales cuando una abuela realizó un supuesto descargo al ser estafada por un cadete conocido como Eduardo Carlo Ruiz. La mujer dijo que solicitó el servicio para que le realizaran el pago de facturas ya que ella no podía realizar el trámite.

Sin embargo, el cadete respondió que había gastado el dinero en la reparación de la motocicleta y desapareció dejando a la mujer sin un peso.

La noticia se viralizó rápidamente compartiendo la fotografía de Carlos Ruiz y la denuncia. Pero la historia cobró un giro inesperado tras encontrar la cadetería y entablar un diálogo con la propietaria.

Andrea contó al medio que había estado recibiendo varias notificaciones de lo sucedido y que incluso desde el sindicato de cadete dio con esta noticia.

"El cadete no tuvo nada que ver con la cadetería. El cadete no tuvo nada que ver porque desde acá no salió ningún trámite para ninguna persona", dijo la propietaria recalcando que Carlos Ruiz no realizó ningún trabajo porque además ya no pertenece a la cadetería denunciada en redes.

"Los clientes saben que cuando llaman a cadetería el telefonista les va a preguntar de dónde llama, a dónde va la plata. Todo queda asentado en los cuadernos. Todos llevan un comprobante", remarcó.

En el mensaje publicado y compartido en redes, la mujer mayor de edad sostenía que había intentado contactarse con la cadetería pero no obtuvo respuesta.

Ante la situación, Andrea compartió: "Nadie vino a reclamar. La supuesta señora no se de dónde es, nisiquiera sale su dirección. Todo es falso".

Luego de aclarar la fake news, Andrea recordó la importancia de las cadeterías justamente para evitar este tipo de problemas. Contó que están trabajando con normalidad. Era necesario desmentir la estafa para evitar malos entendidos que pudiesen perjudicar su negocio y por tanto, a varios trabajadores.

Destacó además que se comunicó con Carlos Ruiz y él tampoco entendía la situación y que iba a hacer la denuncia correspondiente.

LA DENUNCIA VIRALIZADA EN REDES SOCIALES

“Me siento desesperada estoy enferma por eso no puedo salir a pagar los impuestos confié en este señor y le di para que pagara toda mis boletas, no pago ninguna me están por cortar los servicios”

“Lo llame varias veces para que me devuelva mi plata pero solo me atendió una vez y me dijo que ya se la gastó que tenía que arreglar su moto, me siento muy triste no tengo más Plata vivo sola apenas me alcanza la jubilación”

“Quisiera que alguien me ayude a ubicarlo, me fui hasta su trabajo donde sigue trabajando y la mensajería me contó que varias veces hizo lo mismo retira trámites y no los hace, pedí información de su domicilio pero no tienen no piden documentos ni antecedentes me informaron y hasta el momento no lo puedo ubicar por favor que si alguien lo ve por favor le diga que me devuelva mi plata necesito pagar mis boletas” finalizó la abuelita victima de estafas por el cadete.