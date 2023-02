LIONEL MESSI PUSO EN DUDA SU PARTICIPACIÓN EN EL PRÓXIMO MUNDIAL

“Por edad me parece muy difícil que llegue al próximo Mundial. Amo el fútbol y mientras esté bien, lo voy a hacer. Pero me parece mucho”

El capitán de la Selección argentina habló de todo y, entre tantos temas, también se refirió a una de las imágenes más populares que se sacó tras ganar el Mundial.

De las cientos de fotos que hay de Lionel Messi tras ganar el Mundial de Qatar con la Selección argentina, algunas sobresalen por distintas cuestiones. Una de las imágenes más destacadas es la que tiene al crack rosarino acostado en su cama, recién levantado, con la copa del mundo a un costado.

Detrás de ese foto se esconde una historia. Una historia que Messi sacó a la luz este jueves, en una entrevista con el Diario Olé. “Llegamos de madrugada, dormimos muy poquito. Creo que con el cambio de hora dormí una o dos horas como mucho. Eran las 6 de la mañana y ya había prendido la tele y mi pieza da a la de Rodrigo (De Paul) y Ota (Otamendi), que están del otro lado. Y de pared a pared se escucha en el predio, entonces me habrán escuchado que fui al baño, que me levanté y prendí la tele. No sé por qué había terminado con la Copa esa noche, estaba en mi pieza, me la habían dejado. La tenía al lado mío, Rodrigo apareció, yo me puse así y me dijo: ' Vení que te hago la foto’”, detalló Messi.

Cuando le preguntaron por De Paul, el encargado de tomar la imagen, dijo: “Está acostumbrado a la foto... Es una persona muy importante para el grupo en lo futbolístico y en lo humano también. Porque hace de momentos difíciles un poco más distendidos y está bueno que pasen esas cosas, llevarlo de otra manera. Y no siempre es así, tiene sus momentos también aunque la gente siempre lo ve jodiendo y riéndose. Pero a la hora del trabajo es el primero en ofrecer el máximo, en querer más y es muy importante para el grupo”.