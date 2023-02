IMPUTADO POR ROBAR ELEMENTOS PARA LUEGO EMPEÑARLOS

El fiscal penal 5 interino en feria, Santiago López Soto, imputó de forma provisional por el delito de estelionato, a un hombre de 37 años.

El acusado, aprovechándose de la confianza del damnificado y con la excusa de realizar trabajos en el interior del local, habría sustraído distintos bienes, para luego venderlos o empeñarlos, a cambio de dinero.

Los elementos, cuyo secuestro se realizó en dos domicilios de terceros, aportados por el acusado, son: un automóvil Renault Clío; dos motocicletas; tres ventiladores nuevos; dos piletas nuevas; ocho colchones; un aire acondicionado usado; un cargador nuevo de batería de automóvil; un lavarropas; un televisor smart, nuevo, de 32”; un freezer y dos sillas.

El hombre había sido contratado eventualmente para realizar tareas de pintura, habiéndose ganado la confianza de los empleados, por tratarse de alguien conocido del propietario.

Fue el encargado del lugar quien se dio con que el acusado no había dejado las llaves, no logró contactarlo telefónicamente. Luego de conseguir una copia, el denunciante se dirigió al local y notó que el trabajo no estaba realizado y que faltaban varios elementos.

El mismo acusado se hizo presente en una dependencia policial el pasado 23 de enero, se identificó, manifestando que realizaba tareas de refacción en un concesionario, para luego aclarar que tiene problemas con el juego y que habría perpetrado un robo de gran magnitud, detallando que había empeñado los elementos sustraídos.

Durante la audiencia de imputación, el acusado reconoció los hechos. Por su parte, el fiscal López Soto solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva.