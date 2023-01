GLORIA, MAMÁ DE VALERIA MONZÓN: "SOSPECHO QUE A ELLA LA MATARON"

Gloria, mamá de Valeria Monzón, habló en exclusiva con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias sobre el caso del cuerpo sin vida de una madre que tenía a cinco niños menores a su cargo en zona oeste alta, cerca del barrio Divino Niño.

Entre lágrimas afirmó que ella nunca mencionó la palabra "que se iba a matar, eso me sorprende porque Valeria nunca me dijo que le pasaba algo, ella siempre me contaba todo. Yo sospecho que a ella la mataron, a pesar que la vi de espalda como estaba".

Cuando le preguntaron si conocía quien pudo hacerle algo, Gloria, mencionó que "sospecho de uno de los chicos de la patota del barrio Jesús María que salió de la cárcel".

Solicita colaboración ya que necesita chapas porque con el cemento le entra agua pero necesita con urgencia un ataúd para su hija, para poder ayudar se pueden comunicar al 3875908798.