SERÁ UN FIN DE SEMANA PASADO POR LLUVIA

Las condiciones climáticas para el fin de semana no son favorables y se adelantan probabilidades de tormentas fuertes e intensas ráfagas de viento.

emitió una serie de recomendaciones destinadas a la comunidad, ante la posibilidad que se produzcan fenómenos climáticos adversos que suelen ocasionar emergencias ambientales en los barrios, incluyendo caídas de ramas de gran porte, árboles frondosos, postes de cableado urbano o de iluminación en la capital.

En las últimas horas se emitieron informes del Servicio Meteorológico Nacional que anticipan la probabilidad de que, en las primeras horas de esta noche, madrugada y gran parte de la jornada del sábado 28 se registren tormentas, algunas localmente fuertes, con intensas ráfagas de viento, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las áreas afectadas alcanzan a Salta capital; Cerrillos, Guachipas, La Viña y las zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

Ante todo, se pide la colaboración de los vecinos en el sentido de no sacar bolsas de residuos a la calle ya que las mismas pueden ocasionar obstrucciones en las bocas tormentas y se solicita no arrojar a la vía pública elementos que puedan causar inconvenientes para el drenaje pluvial y el rápido escurrimiento de las aguas.

El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Altamirano, remarcó que “lo importante es que el vecino permanezca seguro en su casa, que esté bien informado y no salga si no es absolutamente necesario y que ante cualquier situación de emergencia no dude en llamar o alertar a nuestros equipos a través del 105”.

Recomendaciones

Las autoridades municipales sugieren tener en cuenta los siguientes consejos:

Por tormentas eléctricas o fuertes con abundante caída de agua:

-Permanecer en la vivienda, y si la tormenta nos sorprende en la calle, buscar resguardo o protección en el edificio más próximo

-Mantenerse a distancia de puertas, ventanas, chimeneas, artefactos eléctricos evitando el uso de teléfonos, y no retirar la ropa de las sogas.

-Al aire libre, estar a prudente distancia de rejas, alambrado, silos, molinos de viento y árboles, los cuales siempre atraen rayos

-Si conduce un vehículo durante una tormenta, detenga su marcha con precaución. Se puede buscar un lugar alejado de árboles u otros objetos que pudieran caerse. No busque refugio debajo de puentes.

-Alejarse de lugares próximos a cables eléctricos, telefónicos, porque éstos también atraen descargas.

Por anegamientos se recomienda:

-Antes del período de lluvias, limpie canaletas, canales, desagües y albañales.

-Conocer los lugares que pudieran habilitarse para recibir evacuados.

-Procure no dejar solos menores de edad, adultos mayores o personas con problemas de salud.

-Si vive en una zona de peligro, mantenga una reserva de agua potable y botiquín de primeros auxilios.

Se recomienda evitar:

-Cruzar puentes donde el nivel de las aguas se acerque al borde del mismo

-Ingresar a zonas afectadas, alejarse de los lugares donde puedan producirse derrumbes

-Cruzar cauces o cursos de agua que superen la altura de su rodilla

Procure:

-Informar a sus familiares donde deben reunirse para la evacuación en caso de emergencia

-Desconectar todos los artefactos que usen energía eléctrica

Finalmente, se recomienda a la comunidad mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en la ciudad y en los alrededores.