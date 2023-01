INCLUIR SALUD LE NIEGA EL BOTÓN GÁSTRICO A UN NIÑO CON PARÁLISIS CEREBRAL

Marisol García es mamá de Matías un nene de 13 años que tiene parálisis cerebral y quiere visibilizar los problemas que tiene con la obra social INCLUIR SALUD porque le niegan el botón gástrico.

La obra social le dice que no tienen proveedor para su hijo porque el dólar subió y que la medida que el cirujano le pidió no se puede conseguir, "me viven trabando el botón de mi hijo, no sé más a dónde ir para tener una solución, sigo esperando que se comuniquen conmigo para ver este tema. Ayer en la escuela de mi hijo me mandaron una nota diciendo que no tiene el botón".

Hace cinco meses que se encuentra a la espera del botón gástrico, cabe mencionar que el botón gástrico es una sonda de silicona transparente que se coloca a través de la piel del abdomen hasta el estómago. Sirve para alimentar al paciente, darle la medicación y descomprimir el estómago. Es un dispositivo diseñado para mayor confort y movilidad del paciente.

En cuanto a su precio se encuentra entre los cien mil pesos, "ellos no ven que la salud de mi hijo puede empeorar, no es fácil tener un hijo así, a ellos no les importa".

Cuando lo llevó a un hospital le dijeron que si le podían dar un botón gástrico pero al tener una obra social son ellos quienes se tienen que hacer cargo de esta situación.

En cuanto a los pañales mencionó que hace dos meses que no se los entregan, le dicen que aún no llegaron y antes de ayer me quisieron ofrecer un bolsón de pañales de 70 kilos pero su hijo pesa 30 kilos, "como me puede ofrecer un bolsón de pañales de 70 kilos, no lo puedo usar, él es muy flaquito", todos los días tiene que comprar el bolsón de ocho pañales que cuesta $1300.

"No están cumpliendo, no sé a donde más ir, la obra social es un desastre, te atienden mal ya sea por teléfono o personalmente te atienden mal".