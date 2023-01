EL NUEVO ESCÁNDALO DE GERARD PÍQUÉ: ASEGURAN QUE LE ES INFIEL A CLARA CHÍA

Luego de las repercusiones que provocó la canción de Shakira contra el ex defensor, se suma otro capítulo a la novela con una supuesta tercera en discordia.

Un nuevo escándalo golpea la puerta de Gerard Piqué. Y es que luego del sacudón que generó la exitosa canción que le dedicó su ex pareja, Shakira, la relación entre el ex futbolista del Barcelona y su novia Clara Chía Martí estaría en crisis debido a una supuesta amante que apareció en escena en las últimas horas.

El triángulo amoroso fue develado por el periodista español Jordi Martín, quien divulgó el perfil de Instagram de la mujer que habría enamorado a Piqué. “¿La conocés, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo”, desafío el papparazzi que siguió de cerca la historia de amor entre la artista colombiana y el defensor catalán. Lo cierto es que ni bien la noticia comenzó a circular por los medios, la joven decidió pasar a modo privado su cuenta en la red social.

La tercera en discordia que presentó el periodista español se llama Julia Puig Gali y es una abogada con un máster en derecho penal económico que habría trabajado en el divorcio de Shakira y Piqué. Si bien no se precisó su edad, tendría unos 24 años, uno menos que Clara Chía, y es la prima del futbolista Riqui Puig, ex compañero de Gerard en el Barcelona.

En las últimas horas, medios españoles anunciaron que Gerard Piqué y Clara Chía Martí estarían en crisis. Una frase puntual de la canción que Shakira grabó con Bizarrap habría provocado la discordia en la pareja. El show Sálvame aseguró que el pasaje que abrió la preocupación de Chía Martí fue “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”.