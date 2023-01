"CHIQUITO" EL PERRO QUE SE CONVIRTIÓ EN EL HÉROE DE SU DUEÑO

Un incendio en una vivienda casi termina en una tragedia, pero afortunadamente, "Chiquito", el perrito mestizo de Gabriel logró evitarlo: rompió la ventana, entró a la casa y despertó a su dueño en medio de las llamas. Gabriel, el dueño del perro y de la vivienda ubicada en Rafael Castillo, dio detalles al medio Telenueve: "Como llegué muy cansado, me quedé dormido, escuché un ruido pero pensé que se había cortado la luz", comenzó con su relato.

A causa del humo y monóxido de carbono inhalado, Gabriel se desmayó y ahí entró en acción el can. “Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama”, precisó y añadió: “Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”.

“Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, detalló el hombre.

"Cuando me despierto del todo, voy corriendo a la puerta y ahí me quemo la mano, abro el ventanal y le pedí auxilio a los chicos que estaban jugando a la pelota", detalló Gabriel. Además, el hombre contó que Chiquito volvió a ingresar a la casa para agarrar al gato que había quedado adentro: "Lo agarró de la boca como si fuera la mamá y lo saca", dijo.