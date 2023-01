GRAN PÉRDIDA DE AGUA ¿POTABLE, DE PILETA O DE ACEQUIA?

En Avenida Ex Combatientes de Malvinas, ruta 68 se encuentra una gran pérdida de agua. Un vecino comentó a TodoSaltaNoticias que la pérdida es de la acequia, otros vecinos de zona sur aseguran que es agua potable.

Cuando se observa el agua de acequia se ve que es turbia, no se encuentra desbordada por lo que no es del todo comprobable que la pérdida provenga de ese lugar. En cambio cuando se observa la pérdida el agua es clara y no tiene olor.

Los vecinos se encuentran preocupados por esta situación por lo que decidieron comunicarse con Aguas del Norte para que les solucionen el problema ya que, como es de conocimiento, estamos atravesando una crisis hídrica muy preocupante en la provincia y no se puede permitir que sigan las pérdidas de agua potable en las calles.

En zona sur, recién se está normalizando la presión de agua en lo que va de este 2023, por eso es que los vecinos solicitan una solución lo antes posible.