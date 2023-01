GUARINO SALIÓ LLORANDO DEL TRIBUNAL LUEGO DE HABER DECLARADO

Al llegar al Tribunal de Dolores, el joven le dijo a la prensa: “Vengo a ayudar a la Justicia por Fernando”. Al salir, le dio sus condolencias a Silvino y Graciela, los papás de la víctima. “Todos los días, desde que pasó, me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”, expresó angustiado.

Durante la decimoprimera audiencia del juicio, Guarino señaló no recordar cómo fue el ataque al estudiante de derecho, pero aclaró que tras recuperar la libertad, trató de “cortar toda relación con los rugbiers”.

“Thomsen era mi amigo, jugábamos al rugby y compartíamos juntadas. Cinalli lo mismo e iba además a la misma escuela”, especificó. Además, confesó que con quien mantenía mayor relación era con Luciano y Ciro Pertossi.

“La noche fue normal hasta que veo, mientras estaba parado en las escaleras de la pista de abajo, que en la barra Thomsen y Benicelli discutían con uno o dos chicos”, detalló y añadió que después se enteró que fue “porque se había volcado un vaso”.

Tras ello, declaró, vio como sacaban del boliche a Máximo Thomsen y a otros acusados. “Lo que pasó adentro del boliche me lo enteré por de los medios. Nunca hablé con los rugbiers de eso”, remarcó.

Esa noche, sostuvo, se fue por voluntad propia para no quedarse solo en el lugar. “Salí por la cocina, por donde salieron ellos”, aclaró e insistió en que no recuerda porqué Ciro Pertossi le dio su buzo, situación que figura en uno de los videos de la causa.

Guarino detalló que luego de salir del lugar escuchó gritos y vio a Thomsen y a “un chico tirado en el piso”. Además, remarcó que se enojó mucho por la situación y se retiró del lugar. “Me imaginé que se estaban peleando y me fui”.

“Yo no lo podía creer porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien y ellos ya se habían peleado otras veces”. Guarino explicó que previamente había conversado de estas situaciones con su mamá y su novia: “Les dije que si esto volvía a pasar, me volvía”.

También declaró que “este episodio” no tiene “nada de diferente con los otros”. “Nunca lo pude creer y nunca me gustó”, manifestó.

A pesar de ello, el joven sostuvo que no vio que los acusados le pegaran a Fernando, pero si los reconoció en medio de los disturbios. “Sentía hasta vergüenza de lo que estaban haciendo y me fui. Mucho dolor sentía”, insistió.

MÁS SOBRE LA DECLARACIÓN

“Yo no escuché que ninguno se haya hecho cargo de la situación ni del ataque”

“Cuando llegué a la casa no escuche ningún comentario, estaba enojado y como mi cuarto estaba pegado a la puerta de entrada, me metí en mi habitacion y puse a cargar el celular”, dijo.

En la tarde del día 18 se enteró que Fernando Báez Sosa había sido asesinado. “Ya estábamos con los precintos, los policías nos sentaron en un banco y nos dijeron lo que pasó”, declaró.

“Yo no estoy enemistado pero intenté cortar todo tipo de relación”

“Con ellos en la cárcel los días los tuve que pasar igual, pero pude cortar todo cuando salí”, insistió. Además, aclaró que durante los días que estuvieron detenidos él no hablaba de Fernando.

Durante la declaración, la fiscalía le mostró videos y señaló a varios de los rugbiers en la escena del crimen. También se reconoció en el lugar, al igual que a Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y a Matías Benicelli.

“No quiero ver más, me hace mal ver los videos”

Guarino le pidió a la fiscalía no seguir reconociendo gente en los videos presentados, pero su pedido fue denegado. Además, cuando la jueza le cuestionó el porqué no miraba los videos, respondió que “intentaba” hacerlo.

“Esto que pasó es una mierda, fui a la psicóloga, me cambié de carrera”, remarcó.