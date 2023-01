HIT INSTANTÁNEO: BIZARRAP Y SHAKIRA LANZARON LA SESSION #53

Shakira se unió con el famoso productor musical Bizarrap y lanzaron la BZRP Music Session Vol 53. Finalmente, luego de varios rumores acerca de una posible colaboración, salió a la luz la primera sesión del año.

"yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", dispara la colombiana en uno de los momentos más picantes de la colaboración.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio de 2022 alrededor de rumores de una infidelidad de parte de él. Desde entonces, la cantante lanzó el single Monotonía junto a Ozuna y reveló que la separación es uno de los momentos más oscuros de su vida.

“Esta loba no es para novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23″, dice la frase que resume el espíritu del tema y que se interpretó como un “palito” de la cantante para el exfutbolista del Barcelona.