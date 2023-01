SINIESTRO VIAL EN AV. BANCHIK ENTRE UN CORREDOR Y UNA MOTOCICLETA

En Avenida Banchik se registró un accidente entre una moto y un colectivo de la línea 8, aparentemente la motocicleta estaba dirigiéndose hacia la zona del aeropuerto. El conductor de la moto fue trasladado hacia el Hospital San Bernardo.

La motocicleta no tiene la chapa patente, no tiene guardabarros y las luces no están en condiciones.

Aún no se conoce la mecánica del accidente. Noticia en desarrollo.