MESSI LLEGÓ AL PSG

Lionel Messi es uno de los pocos jugadores de la Selección Argentina que pasó las dos fiestas en Argentina. Hoy, jueves 4 retornó al PSG para entrenar y cumplir los compromisos con su actual club.

En redes sociales el Paris Saint-Germain compartió el momento en el que el capitán argentino pisó el césped. Compañeros y cuerpo técnico lo recibieron con aplausos y las autoridades le brindaron un reconocimiento por ser "Campeón del Mundo".

"A guard of honour for our World Champion! #BravoLeo" postearon primero para acompañar un video. "Leo Messi honored by his teammates, coaching staff and Training Center staff", compartiendo además fotos.