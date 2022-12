ALBERTO FERNÁNDEZ DESTACÓ DATOS DE LA ECONOMÍA

El mandatario se expresó en estos términos durante una entrevista con el canal C5N. Alberto Fernández elogió la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía y señaló que el ministro demostró "una habilidad práctica" y logró "soluciones inesperadas" para la Argentina.

Fernández sostuvo que Massa está haciendo un trabajo "encomiable" en el camino de encontrar soluciones. "Fue capaz de ir sacando soluciones, por ejemplo el dólar Soja. Está claro que nos hubiera encantado que los productores liquidaran su producción pero no lo hacían y Argentina necesitaba esos dólares para seguir produciendo", afirmó.

Luego manifestó que el gran dilema que tuvieron que enfrentar con Massa fue cuando, producto de la guerra en Europa, el precio de las energías empezó a aumentar. "No podíamos dejar de comprar para no frenar la economía. Por eso optamos por arriesgarnos para garantizar al energía necesaria para Argentina. La energía no faltó un solo día. Pero eso hemos crecido como hemos crecido".