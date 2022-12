ALERTAN POR PÁGINAS DE INTERNET QUE ESTAFAN A CONTRIBUYENTES

Se trata de links que direccionan a sitios no oficiales para la generación de la boleta de CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito), requisito obligatorio para trámites de licencias de conducir.

La Municipalidad emitió una alerta, al corroborarse en los últimos días, boletas impresas no oficiales del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) entregadas por contribuyentes que tramitaron en sitios no oficiales brindados por los buscadores de internet.

Desde la Subsecretaría de Gestión Operativa y Modernización, su titular José Luis Gambetta (H), indicó que “llamativamente en las últimas semanas se pudo comprobar esta situación que lógicamente perjudica a los contribuyentes que están avanzando en sus trámites para obtener la licencia”.

El funcionario especificó que, de acuerdo a lo informado por las personas afectadas, mediante buscadores de internet, se los direccionó a links no oficiales mediante los cuales emitieron la boleta de pago que tiene 60 días de validez una vez abonada y que no impactaron en el sistema de registro por lo que el trámite directamente no se realizó.

“Recomendamos siempre a cada uno de los contribuyentes generar la boleta de CENAT desde la página oficial de la Municipalidad de la ciudad Salta, mediante el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir a los fines de que la gestión pueda culminar de manera exitosa” destacó Gambetta (H).

Se recuerda que todas estas acciones son de carácter personal y no se requiere de gestores para ningún trámite relacionados a la licencia.

Se destaca, además, que se hizo el correspondiente reporte a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se tome conocimiento y se determinen también medidas preventivas.

Por último, se requiere a los vecinos que llegaran a ser víctimas de este tipo de estafas, realizar la correspondiente denuncia en sede policial y dejar asentada la misma en el área de la Secretaría de Movilidad Ciudadana.