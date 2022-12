LANZARÁN LA CAMISETA DE ARGENTINA CON TRES ESTRELLAS

En primer lugar vale mencionar que el precio no está definido aún, ya que la marca que viste a la Scaloneta no se expresó al respecto. No obstante, se cree que la versión para los hinchas tendrá un valor de $22.999.

Al día de hoy, el precio para comprar en la web de la empresa es de $28.999 para la camiseta oficial, que es exactamente la misma que utilizaron los jugadores en el Mundial. El valor de $16.999 es para la réplica, con diferentes detalles de confección. La versión con el número 10 y el nombre de Lionel Messi en la espalda tiene un precio de 19.999 pesos