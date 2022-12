ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO: ASÍ TITULAN LOS PRINCIPALES DIARIOS DEL MUNDO

Después de un dramático y sufrido partido contra Francia, la Argentina salió campeón del Mundial de Qatar 2022 en una definición por penales. Los medios de todo el mundo plasmaron el triunfo del seleccionado liderado por Lionel Messi.

“¡Argentina tricampeón! ‘Hermanos’ vencen a Francia en una final dramática”, tituló el diario brasileño O Globo. Así, dejaron de lado la rivalidad entre la Argentina y Brasil y celebraron la victoria del equipo de Lionel Scaloni.

Folha de São Paulo tituló: “Messi se gana la Copa, la Copa se gana a Messi”.

En España, El País fue informativo: “Argentina, campeona en los penaltis tras una dramática final”. Marca, el medio deportivo español, por su parte, le regaló elogios al capitán: “Leo, ya tienes tu Mundial: te lo mereces”.

En la nación subcampeona, Le Monde publicó: “Final del Mundial: los Blues pierden por penales ante Argentina, coronada por tercera vez en su historia”. Le Figaro, en tanto, escribieron: “Golpeado por la Albiceleste de Messi, los Blues dejaron escapar su título planetario”.

En Inglaterra, The Guardian tiene como portada: “Argentina gana la Copa del Mundo tras derrotar a Francia en un tiroteo de penales”.

En Estados Unidos, The Washington Post tituló así la victoria argentina: “Argentina vence a Francia en los penales por el primer título mundial desde 1986″; mientras que The New York Times se inclinó por: “Argentina le gana a Francia por penales para reclamar un título largamente esperado”.

El diario colombiano El Tiempo celebró el triunfo albiceleste: “¡Messi, legendario; Dibu, héroe; Argentina, campeón!”.

El Universal de México fue con: “Lionel Messi y Argentina son los campeones del mundo tras vencer a Francia en la final de Qatar 2022″.

En Chile, La Tercera puso todo el foco en el capitán argentino: “Messi es el dueño del mundo: Argentina toca el cielo 36 años después de una final inolvidable”.

Bild, el diario más importante de Alemania, publicó un título polémico. “Messi se pone una capa de Qatar y Schweini critica duramente por esta acción”, en referencia al exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger. Además, en la portada hay notas tituladas: “Truco psicópata y saludos de pene” y “El drama de Mbappé”.

The Financial Times resaltó lo conseguido tanto por La Pulga en lo personal como la Albiceleste en general: “La corona de Messi. Argentina levanta la Copa del Mundo”. “Es la tercera vez que Argentina” alza el trofeo y el nuevo galardón “marca el final de la carrera” del diez, señaló.

Lo propio hizo The Sun, que tituló: “En la mano de Dios”. “Lionel Messi finalmente consiguió la Copa del Mundo cuando Argentina venció a Francia después de una emocionante final en Qatar”, acotó el tuit con el que el diario divulgó su más reciente portada.

The Daily Telegraph, por su parte, afirmó en su tapa que “Messi cementó su lugar como el número uno tras ganar la mejor final en la historia de los mundiales”. Dichas palabras estuvieron acompañadas de una imagen del delantero del PSG con el tan ansiado premio.

The Times llegó a una conclusión similar en su portada y destacó: “La epopeya de la Copa del Mundo termina con la victoria de Messi”. El tabloide indicó que era ganar un Mundial lo único que le faltaba al diez para ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

Finalmente, el diario The Guardian -tal y como hizo en su portal digital- celebró la coronación de La Scaloneta. Se mostró además de acuerdo con medios internacionales de que la final entre la Argentina y Francia fue “el mejor encuentro en la historia de un Mundial”.