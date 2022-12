VECINOS TOMARON AGUAS DEL NORTE POR la FALTA DE AGUA

Cada vez se agrava más la crisis hídrica en la provincia, no es solo un problema que toca al norte sino que también toca a muchísimos barrios de la ciudad.

Son innumerables los sectores que no cuentan con agua, de zona norte, sur y ahora también se les suma los de zona oeste alta. La barriada de San Isidro tomaron Aguas del Norte esperando que la empresa les de finalmente una solución tras una semana sin agua.

Esta acción partió luego de que los residentes se cansaran de realizar denuncias a la empresa prestataria del servicio.

"No nos sirve que manden un camión, necesitamos agua", comentaba una de las vecinas, ya que el camión cisterna no da abasto para cargar todos los tanques. Por este motivo se movilizaron y no dejaron entrar ni salir a los operarios de Aguas del Norte de la empresa Altos Molinos.

La frustración y molestia se hizo presente con fuerza cuando una de las vecinas llevó tachos para cargarlos de agua y en la misma manifestación lavar la ropa, porque en su casa no hay agua, no llega y hace cinco días se encuentra sin el suministro vital.

Por otra parte, vecinos de Villa Asunción, también se sumaron a la toma y contaron que desde el lunes no cuentan con el servicio.