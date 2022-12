EL PRESIDENTE ADMITIÓ QUE NO ES PRIORIDAD LA COMRPA DE AVIONES MILITARES

El presidente Alberto Fernández admitió en la entrevista por videoconferencia que le brindó a The Financial Times que para la Argentina, en este momento, no es una prioridad la compra de aviones militares para reforzar su flota aérea.

El presidente Alberto Fernández admitió en la entrevista por videoconferencia que le brindó a The Financial Times que para la Argentina, en este momento, no es una prioridad la compra de aviones militares para reforzar su flota aérea. “Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día”, sostuvo el mandatario durante su participación en la sexta edición de The Global Boardroom, una serie de videoconferencias digitales donde se debaten estrategias para el crecimiento sostenible en un mundo de disrupción geopolítica y económica.

En una entrevista que se prolongó por más de 20 minutos, el jefe de Estado abordó varios temas como la situación económica del país y los problemas estructurales que arrastra, la relación con el FMI, el panorama político de la región y su propio futuro en la política donde descartó su reelección en 2023. Y también habló de la relación comercial con China y su visión geopolítica del mundo actualmente.

Fue allí cuando el editor Michael Sttot lo consultó sobre su política de Relaciones Exteriores.

“Hablando de Relaciones Exteriores, China ha sido una fuente importante de ingresos para Argentina, un socio comercial importante, su gobierno ha cerrado acuerdos con Xi Jinping, créditos, los chinos tienen una base espacial en Argentina, se ha dado la posibilidad de la compra de aviones cazas chinos para la Fuerza Aérea Argentina, algo que ha preocupado a Estados Unidos. ¿Cómo quiere usted que se desarrolle la relación Argentina-China y qué implica eso para Estados Unidos?”, le preguntaron.

-A mi juicio Argentina tiene que hacer lo que más le conviene a la Argentina, simplemente eso, No es que tengamos nosotros una preferencia por China o una preferencia por Estados Unidos. Si hay algo en lo que yo no creo es un mundo bipolar. El Hemisferio Sur padeció la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos y no quiero recrear otro mundo bipolar, no me interesa. Estados Unidos está muy preocupado por lo que China puede hacer en América Latina, pero China puede hacer en América Latina lo que puede hacer Estados Unidos exactamente lo mismo. Venir, invertir. Me van a decir que China tiene la capacidad financiera con el Estado detrás y que tenga algunas ventajas competitivas sobre otros casos como puede ser el caso de Estados Unidos”, fue su primera respuesta.

“Pero no es que hay un propósito argentino de favorecer a China en desmedro de Estados Unidos, no lo hay. Y toda esa ilusión que se ha generado de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego para poder acceder a la Antártida, son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni (norte) americanas, ni francesas, ni de nadie. Somos un país soberano Yo lo que creo es que hay una discusión geopolítica sobre quien prevalece en el comercio mundial. Me doy cuenta que claramente China está tomando ventaja, va creciendo su ventaja sobre Estados Unidos, no solamente en América Latina, en Europa también pasa. A nosotros nos piden una resolución cuando en el Hemisferio Norte lo tratan como un problema de conveniencia económica. Yo también quiero tratarlo como un problema de conveniencia. China nos ha apoyado en los últimos años., en obras publicas y financieramente mucho pero si la ayuda viniera de Europa o Estados Unidos sería también bienvenida, como la inversión china”, amplió.

“El primer punto que es necesario aclarar es que Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día. Porque estamos en un continente muy desigual con todos los problemas que anteriormente usted comentó, pero es un continente en el que no hay problemas de guerra. La paz es el común denominador entre nosotros y la búsqueda de la unión regional como en su momento Europa construyó la unidad regional, es la búsqueda de América Latina, con lo cuál para nosotros hay otras prioridades, antes de comprar armas.