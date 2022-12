PROFESIONALES DE LA SALUD SE MANIFIESTAN FRENTE A LA LEGISLATURA

Personales de la salud se manifiestan frente a la Legislatura que si bien este martes no habrá sesión en la Cámara de Diputados de Salta los legisladores se reunirán por la mañana con el ministro de economía, Roberto Dib Ashur, para analizar el presupuesto provincial 2023.

El reclamo tiene que ver con el incremento salarial del 82% móvil, un bono que pueda servir para los profesionales de la salud.

"Estamos reunidos personal de la salud autoconvocados no médicos, definimos en la asamblea del jueves pasado algunos puntos prioritarios como el 82% móvil, un salario digno para que se equipare con la inflación, también rechazamos la modificación del artículo 11 y del artículo 21 de la ley 7678 y un bono de 200.000 pesos que sea acorde a la situación económica actual".

Mencionan que nadie se comunicó con ellos, ni del Ministerio ni del Gobierno.

"La situación de los profesionales no médicos es desesperante, tenemos compañeros que se jubilaron y están cobrando entre 50.000 y 70.000 pesos y eso no alcanza ya que no llega ni a cubrir la canasta básica".