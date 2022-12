EL RITUAL DEL VERDADERO HOMBRE TRAS EL ARCO

Nuestra querida Selección Argentina no deja de ser tema del momento durante su participación en el Mundial Qatar 2022 en el que todavía se encuentra luchando por un lugar, sin ir más lejos, este viernes enfrentará a Países Bajos para pasar a cuartos de final.

La pregunta es ¿Cómo hacen nuestros héroes albicelestes para mantener los pies sobre la tierra y la mente lista para cada partido? Uno de ellos contó un poco sobre su "ritual" previo a un juego y la verdad llegó a sorprender a varios.

Se trata Emiliano, o mejor conocido como el "Dibu" Martínez, el arquero de La Scaloneta. Contó que suele hacer meditar, hacer yoga y pilates, en otra oportunidad también habló sobre su constante contacto con su psicólogo

Dibu ha dicho que la mente es fundamental para el éxito en cada partido, para que su cuerpo funcione correctamente.

En tanto, el brillante arquero, que desde muy chico fue atrapado por la tecnología y el disfrute, juega con un grupo de amigos al Call Of Duty unas horas, días previos de un partido. De esta manera deja atrás la ansiedad y despeja su cabeza porque claro, luego le corresponde cargar con una enorme responsabilidad en la cancha.

“El día anterior a la noche de la final de la Copa América contra Brasil, me dijo ‘che, mostri, ¿te vas a conectar para jugar al Call of Duty?’. Yo le dije que sí, obvio. Y nos quedamos jugando como hasta las 00.30 para que relajara. Para él es clave para estar tranquilo y no pensar demasiado en el partido”, le contó a Infobae Alejandro Muñoz, amigo al que Emi conoció en la pensión de Independiente y todavía mantiene como uno de sus más cercanos.

El jugar y mantener charlas diferentes durante este hobby, logran que el marplatense se relaje y claro está. se mantenga lejos de las redes sociales o comentarios televisivos en donde el análisis y la critica pueden jugar en contra para los jugadores.