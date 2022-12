En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH/sida, el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública realizará test rápido para conocer el estado serológico de manera voluntaria, gratuita y confidencial a las personas que lo soliciten.

En la plazoleta de los Cuatro Siglos el testeo comenzó a las 9:00 de la mañana y se extiende hasta las 14:00 horas.

La jefa del programa de VIH habló con Todo Salta Noticias y comentó que hay muchísimas actividades en toda la provincia, se encuentran acompañados por las organizaciones civiles y por la Secretaría de Derechos Humanos quienes están realizando una muestra fotográfica.

Estuvieron en el lugar funcionarios del Ministerio, del Senado, de la Cámara de Diputados y referentes de la dirección nacional del sida.

"Tenemos que hacernos la idea de que tenemos que hacernos testeos como parte de un control médico una vez al año".

Los números no bajaron, por lo contrario, son muy altos, en la provincia hay 40 diagnósticos mensuales lo cual da 400 personas nuevas por año.

"Estimamos que hay un 30% de las personas que nunca se hizo un análisis porque hay muchos mitos y estigmas ya que dicen que no tienen relaciones sexuales hace muchos años o que no están con nadie pero el 98% de las personas que tienen el virus es por tener relaciones sexuales sin protección. No hace falta que sea una sola pareja o que hace mucho tiempo no están con alguien, la única forma de saberlo es realizarse un análisis de sangre".

Mañana van a estar en la UNSa y el martes en el Consejo Deliberante con el programa.