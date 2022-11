EL CAPITÁN DE MÉXICO LE RESPONDIÓ A CANELO

El capitán del seleccionado de México, Andrés Guardado, noqueó con una frase contundente a su compatriota Saúl Canelo Álvarez por las críticas a Lionel Messi que generaron una gran controversia en todo el mundo, luego del video en donde se ve la camiseta mexicana en el suelo dentro del vestuario argentino.

“Canelo no sabe lo que es un vestuario y quiso crear polémica con cualquier cosa. Es una tontería lo que dijo”, declaró Guardo en la previa del partido de mañana entre México y Arabia Saudita en el que el seleccionado azteca se jugará la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden. Es un acuerdo con los utileros, todo lo que está en el suelo es para lavar. Yo también tiré la suelo la camiseta de Leo para que me la lavaran”, agregó el experimentado mediocampista mexicano.

“Leo es muy respetuoso y ha tenido muchos detalles conmigo. Todo lo que se habla es para generar polémica y vender cosas. No hay explicación. Nunca estuvo en un vestuario y no entiende. Vi el tuit de Canelo donde se sintió ofendido, pero no hay que darle importancia”, enfatizó Guardado.