CUATRO POLICÍAS GOLPEARON A UN JOVEN CON RETRASO MADURATIVO

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría 4ta por la madre del joven, el 11 de noviembre Álvaro llegó a su casa asustado, golpeado y con los lentes rotos. Detalló que al salir de la clase de folclore cerca de la medianoche, en inmediaciones a la plaza, al ver un móvil policial Álvaro comenzó a correr porque les tiene miedo a los uniformados.

Los policías lo interceptaron a una cuadra de su casa, le requisaron la mochila, lo golpearon entre dos policías y le rompieron los lentes que cuestan cerca de 30 mil pesos. "Gracias a que una vecina salió y gritó fuerte que no le peguen porque es un chico especial, los policías dejaron de pegarle. Entonces lo levantaron del piso, le sacudieron la ropa y lo mandaron a la casa", señaló Rosmery Colque, madre de Álvaro.

Según el relato de los vecinos que observaron la golpiza, eran cuatro los policías los que estaban en el lugar: un chofer, otro que arengaba desde adentro de la camioneta y dos que tenían en el piso a Álvaro.

"Cuando mi hijo me contó lo ocurrido lo único que hice fue sacar las llaves y salí a buscar a los policías. No los encontré entonces me fui a la comisaría, donde me tuvieron hasta las 3 de la mañana con mi hijo. Al día siguiente en un móvil policial nos llevaron a Ciudad Judicial para la revisación médica. Cuando volvimos los policías me pidieron que vuelva a declarar cuando yo ya había hecho la denuncia", relató la madre.

"Necesito que sí o sí me devuelvan los anteojos porque mi hijo los necesita. Además, no duerme bien. Pedí a los magistrados que tomen cartas en el asunto", finalizó.