CANELO ÁLVAREZ SE ENOJÓ Y AMENAZÓ A MESSI

Un video viral en donde se puede ver a jugadores argentinos festejando el triunfo del sábado pasado generó una fuerte polémica en México. Sucede que en un tramo de la grabación, se observa una camiseta “tricolor” en el piso, muy cerca del sector donde Lionel Messi se estaba quitando sus botines. La imagen fue interpretada por algunos aficionados como una ofensa del astro argentino.

El supuesto gesto provocó la reacción del boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien amenazó con golpear al capitán argentino cuando se lo encuentre. De acuerdo a la interpretación del pugilista, “La Pulga”, que anotó el primer gol del partido que los argentinos le ganaron 2 a 0 a los mexicanos, le faltó el respeto a la hinchada, algo que no se observa en el video.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, preguntó Canelo. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, continuó.

Aquel comentario dio paso a una serie de señalamientos del campeón mexicano en contra del delantero argentino. Y es que Álvarez no contuvo su incomodidad y aseguró que si se encontraba con Messi habría problemas, ya que en una segunda publicación puso lo siguiente: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”